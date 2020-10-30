В столице Франции Париже вооруженный ножами мужчина пытался напасть на полицейских. Копам пришлось отбиваться.

Об инциденте сообщили в местном издании Actu17. Там отметили, что событие произошло днем 30 октября 2020 года.

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Что произошло

Сначала местная жительница Парижа позвонила в полицию. Она сообщила, что заметила во дворе двух подозрительных мужчин.

Полицейские прибыли по указанному адресу. Тогда на них с криком "Аллах Акбар!" попытался напасть мужчина. Он был вооружен двумя кухонными ножами.

Тогда правоохранители вынуждены были применить электрошокер и травматическое оружие. К счастью, никто из них не пострадал.

Что известно о нападавшем

Известно, что нападавшим был примерно 40-летний мужчина. Другой – его отец. Сейчас обоих подозреваемых задержали. Нападавший ранее уже попадал в поле зрения полиции, сообщает издание. Поговаривают, что у него шизофрения.

Справка. Накануне во Франции объявили наивысший уровень террористической угрозы, как в 2015 году после терактов в Париже. Все после нападения на людей во французской Ницце вблизи базилики Нотр-Дам. Тогда вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви. Есть погибшие и раненые. Инцидент произошел утром 29 октября.