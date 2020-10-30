С ножами и криками "Аллах Акбар": в Париже мужчина пытался напасть на полицейских
В столице Франции Париже вооруженный ножами мужчина пытался напасть на полицейских. Копам пришлось отбиваться.
Об инциденте сообщили в местном издании Actu17. Там отметили, что событие произошло днем 30 октября 2020 года.
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Что произошло
- Сначала местная жительница Парижа позвонила в полицию. Она сообщила, что заметила во дворе двух подозрительных мужчин.
- Полицейские прибыли по указанному адресу. Тогда на них с криком "Аллах Акбар!" попытался напасть мужчина. Он был вооружен двумя кухонными ножами.
- Тогда правоохранители вынуждены были применить электрошокер и травматическое оружие. К счастью, никто из них не пострадал.
Что известно о нападавшем
Известно, что нападавшим был примерно 40-летний мужчина. Другой – его отец. Сейчас обоих подозреваемых задержали. Нападавший ранее уже попадал в поле зрения полиции, сообщает издание. Поговаривают, что у него шизофрения.
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