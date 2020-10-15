Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. 24 канал предлагает вам высказать свое мнение относительно инициативы президента.

В день выборов украинцы будут иметь возможность ответить на пять вопросов от президента, напоминает 24 канал.

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Сейчас известны первые два:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Еще три вопроса Зеленский обнародует до 25 октября. Однако в сети пишут, что они будут касаться количества нардепов, легализации медицинского каннабиса и права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.