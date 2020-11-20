Правительство сегодня специально создает искусственные препятствия для создания новых койко-мест для больных COVID-19 в больницах, поскольку не хочет тратить на это средства.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) специально блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, которые готовы обеспечивать кроватями больных COVID-19. Они придумывают причины, ошибки, еще какие-то вещи, потому что у государства нет денег. Даже этих 30 или 20 миллиардов, которые остались на бумаге, нет физически. Где они? Надо спрашивать Минфин,

– заявил нардеп.

По его словам, для создания антиковидных госпиталей государство специально прописывает требования, которые практически невозможно выполнить.

"Надо срочно изменить требования к формированию медицинских бригад из ковидного пакета. Потому что сегодняшние требования к уровню врачей, их профессионализму не позволяют сформировать эти бригады. Это искусственное ограничение для выделения ковидных пакетов на больницы, которые могут этим заниматься. Второе: надо срочно изменить требования к больницам для запуска ковидного пакета. Потому что там прописано, сколько должно быть ИВЛ-ов и другого оборудования, без которого можно обойтись. То есть требования НСЗУ искусственно не дают возможности подписывать контракты даже с больницами, которые готовы. Потому что у НСЗУ нет денег", – сообщил Игорь Палица.