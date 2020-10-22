Ну и что, что Турция не признает Крым российским, – Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что не прислушивается ко мнениям мировых лидеров насчет аннексии Крыма. В частности, его не интересуют высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана.
Что Путин сказал об Эрдогане
Путин подчеркнул, что у него с президентом Турции часто не совпадают политические взгляды. Об этом информируют российские СМИ, сообщает 24 канал.
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Стремления Эрдогана в отношении Крыма я не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают. Ну и что, что Турция не признает Крым российским?
– подчеркнул Путин.
Российский лидер также обратил внимание, что у него с Эрдоганом совершенно разные взгляды на ситуацию в Нагорном Карабахе.
Что Путин сказал о Европе и США
Президент России заявил, что якобы знает демократическую позицию Европы и США. Однако, по мнению Путина, референдум в Крыму был высшим проявлением демократии.
"Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия – они жертвы? За что против них вводят санкции? А если они проголосовали – то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред", – подчеркнул Путин.
Позиция Эрдогана по Крыму
- 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Эрдоган подписали новое военное соглашение. Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара готова сотрудничать с Украиной и гарантирует безусловную поддержку украинскому суверенитету.
- В заявлении двух президентов говорится, что их страны приложат все усилия, необходимые для деоккупации Крыма и Севастополя.
- Кроме того, Зеленский пригласил Эрдогана присоединиться к формату "Крымская платформа".
Что известно об аннексии Крыма Россией
- Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.
- Захват полуострова начался в феврале. Тогда Россия перебросила в Крым своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно там действовали российские "казаки", называвшие себя "самообороной Крыма".
- В марте в Крыму состоялся так называемый референдум по присоединению полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а его результаты – сфальсифицированными.
- Этот референдум не признали ни Украина, ни мировое сообщество. Однако именно его результаты стали основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.