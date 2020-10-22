Президент России Владимир Путин заявил, что не прислушивается ко мнениям мировых лидеров насчет аннексии Крыма. В частности, его не интересуют высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана.

Что Путин сказал об Эрдогане

Путин подчеркнул, что у него с президентом Турции часто не совпадают политические взгляды. Об этом информируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Беспокоимся, как бы не простудиться на ваших похоронах, – Путин заявил, что Россия "не угаснет"

Стремления Эрдогана в отношении Крыма я не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают. Ну и что, что Турция не признает Крым российским?

– подчеркнул Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что у него с Эрдоганом совершенно разные взгляды на ситуацию в Нагорном Карабахе.

Что Путин сказал о Европе и США

Президент России заявил, что якобы знает демократическую позицию Европы и США. Однако, по мнению Путина, референдум в Крыму был высшим проявлением демократии.

"Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия – они жертвы? За что против них вводят санкции? А если они проголосовали – то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред", – подчеркнул Путин.

Позиция Эрдогана по Крыму

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Эрдоган подписали новое военное соглашение. Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара готова сотрудничать с Украиной и гарантирует безусловную поддержку украинскому суверенитету.

В заявлении двух президентов говорится, что их страны приложат все усилия, необходимые для деоккупации Крыма и Севастополя.

Кроме того, Зеленский пригласил Эрдогана присоединиться к формату "Крымская платформа".

Что известно об аннексии Крыма Россией