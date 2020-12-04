Украинский президент Владимир Зеленский пояснил, что локудауна в декабре можно избежать. Для этого нужно, чтобы украинцы были сознательными и соблюдали карантинные ограничения.

Глава государства сравнил предпосылки введения локдауна с всеукраинским референдумом. Соответствующее видеообращение опубликовал Офис президента на официальной странице в фейсбуке.

Важно В правительстве назвали возможные ограничения локдауна и дату окончательного решения

Зеленский подчеркнул, что не совсем так все себе представляли народовластие, но сейчас гражданам страны придется принять участие во "всеукраинском референдуме".

Вопрос – "локдаун в декабре". Что делать если ваш ответ "нет" – все очень просто. Пожалуйста, народ, носите маски! Носите их правильно,

- призвал Зеленский.

Он также призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения и необходимые меры – дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать массовых скоплений и укреплять иммунитет.

По словам президента, локдауна в декабре точно не будет, зато в январе – вероятность этого "немалая". Несмотря на это, Зеленский заверил, что государственную границу не будут закрывать, поэтому отменять отпуска украинцам не стоит.

О чем говорил Зеленский в новом обращении: смотрите видео