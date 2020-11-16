Большинство предпринимателей с возмущением восприняли введение карантина выходного дня. Некоторые вышли на забастовки, а кто-то решил подписать соответствующую петицию. Однако некоторые украинцы имеют другое мнение относительно карантинных ограничений.

Журналисты расспросили жителей Харькова, Львова и Тернополя о том, что они думают о соответствующих ограничениях. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Что думают в Харькове

По мнению некоторых жителей Харькова, карантин выходного дня не совсем нужен. Люди должны работать и зарабатывать деньги, ведь в этом случае не поможет никто, считают местные.

По словам одного из жителей города, статистика свидетельствует, что у молодого здорового человека вероятность умереть от вируса – очень низкая. А когда людей лишают работы, то они страдают, отметил харьковчанин Вячеслав. В то же время он добавил, что нужна соответствующая работа с медицинской системой, благодаря которой государство будет помогать людям, а не вредить.

Кое-кто из жителей города сообщил, что из-за карантина остался без места работы. По словам харьковчанки Виктории, она работает в сфере туризма, а из-за карантинных мер – нет денег на оплату аренды помещения.

Офиса нет, но с людьми нужно где-то встретиться. Недавно я отдала документы на лавочке на остановке, потому что в кафе мы не смогли зайти – оно закрыто на карантин выходного дня,

- рассказала харьковчанка Виктория.



Из-за карантина у людей возникли проблемы с работой / Скриншот с видео

Как относятся к карантину во Львове

Некоторые жители Львова считают, что соответствующие действия власти являются паникой, однако нужно лишь ждать действенную вакцину. По словам львовянки Инны, вообще неизвестно, как карантин выходного дня может повлиять на распространение коронавируса.

"Люди как ходили, так и будут ходить, лучшим выходом является не карантин выходного дня, а соблюдение санитарных условий и ношение масок. Однако это нужно тщательно контролировать", – отметила жительница города.



Во Львове рассказали, что думают, о карантине / Скриншот с видео

Среди других львовян также рассказали о негативном отношении к карантину выходного дня. Некоторым жителям города в выходные "хочется хотя бы выпить кофе с друзьями", однако они также считают, что, пожалуй, полный локдаун на самом деле является единственным выходом.

Что думают жители Тернополя

Согласно мнению части жителей Тернополя, карантинные ограничения нужны, но необходимо разъяснить людям соответствующие последствия. Однако другая часть жителей убеждена, что положительного результата не будет, а такие действия власти лишь плохо повлияют на граждан.

Украинцы о карантине выходного дня: смотрите видео 24 канала