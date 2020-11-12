Как украинцы отреагировали на карантин выходного дня: опрос
Из-за увеличения количества больных COVID-19 в Украине Кабмин принял решение усилить карантинные ограничения. Правительство отменило деление страны на зоны и ввел карантин выходного дня.
Какие в украинцев планы на карантин выходного дня и нужен ли он им вообще? Об этом узнали журналисты 24 канала.
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Что думают киевляне
Мнения киевлян по досуга во время карантина выходного дня разделились. Кое-кто решил сидеть дома из-за ограничений. Другая часть опрошенных не планирует придерживаться изоляции.
Нужен ли киевлянам карантин
Также журналисты спросили у киевлян, нужен ли вообще в стране национальный карантин:
"Карантин не достигнет того результата, который хочет власть".
"Нужно применить более жесткие меры не только в выходные. Ведь люди в течение недели все равно посещают заведения и пользуются транспортом".
"Я поддерживаю это решение, так как уровень заболеваемости растет и с этим нужно что-то делать".
"Стоит попробовать. Ведь даже в западных странах, где медицина менее развита, чем в Украине, карантинные мероприятия жестокие".
"Нужно руководствоваться Конституцией. Она – основной документ Украины, а не постановление Кабмина, которое носит рекомендательный характер".
Поддерживают ли киевляне карантин выходного дня: смотрите видео
Какова реакция винничан
Вчера, 11 ноября, представители малого бизнеса организовали протест. Почти 300 человек вышло к городскому совету, чтобы показать свое возмущение. В руках они держали сковороды и ложки. Так жители пытались сказать о том, что если заведения на выходных закроют, то они будут вынуждены голодать.
Корреспонденты спросили у винничан, как они относятся к карантину выходного дня. Молодежь выразила свое возмущение, а люди старшего возраста с пониманием отнеслись к такому решению, отметив, что здоровье – самое главное.
"Я, например, за. Пусть будет так, только не локдаун, который был весной. Потому что это крах для нас. Лучше, чтобы в выходные люди сидели дома".
"Карантин выходного дня изменил мои планы. Поскольку я работаю с понедельника по пятницу, то выходные – это единственное время, которое можно было выделить для того, чтобы посетить магазины, которые, к сожалению, теперь будут закрыты".
"У меня изменились планы. Потому что невестка заказала ресторан на субботу, а теперь все закрыто".
Как винничане реагируют на введение национального карантина: смотрите видео
Реакция львовян
Львовяне по-разному реагируют на новость о карантине выходного дня. Впрочем – скорее отрицательно, чем положительно. Ведь Львов – это туристическое место, много горожан работают в сфере услуг – в ресторанах, кафе, гостиницах. Многие из них рискуют остаться без работы.
Заметим, что вчера, 11 ноября, львовские предприниматели массово поддержали всеукраинскую акцию протеста против карантина выходного дня.
Львовский городской совет готовит иск в суд из-за карантина выходного дня, а также создает рабочую группу для помощи предпринимателям.
Как реагируют львовяне:
"В принципе, я и не планировала где-то на выходные дни идти. Мы придерживаемся домашнего режима. Единственное, когда мне нужно действительно на работу, то выхожу. Планы это мне не меняет"
"Я студент, у меня сейчас дистанционное обучение. Мне приходится учиться. Поэтому я обычно не выхожу никуда. Никак не влияет".
"Карантин выходного дня – это проблема для бизнеса, это очень по нему ударит. Потому что обычно люди ходят в выходные по ресторанам, кафе и т.п.".
Как львовяне реагируют на национальный карантин: смотрите видео
Карантин выходного дня в Украине: коротко
- На заседании Кабинета Министров 11 ноября 2020 нардепы проголосовали за введение карантина выходного дня.
- Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Согласно решению Кабмина, работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- В нескольких крупных городах Украины заявили о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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