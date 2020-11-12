Из-за увеличения количества больных COVID-19 в Украине Кабмин принял решение усилить карантинные ограничения. Правительство отменило деление страны на зоны и ввел карантин выходного дня.

Какие в украинцев планы на карантин выходного дня и нужен ли он им вообще? Об этом узнали журналисты 24 канала.

Актуально Нет определенности, кто заменит президента во время болезни, – юрист

Что думают киевляне

Мнения киевлян по досуга во время карантина выходного дня разделились. Кое-кто решил сидеть дома из-за ограничений. Другая часть опрошенных не планирует придерживаться изоляции.

Нужен ли киевлянам карантин

Также журналисты спросили у киевлян, нужен ли вообще в стране национальный карантин:

"Карантин не достигнет того результата, который хочет власть".

"Нужно применить более жесткие меры не только в выходные. Ведь люди в течение недели все равно посещают заведения и пользуются транспортом".

"Я поддерживаю это решение, так как уровень заболеваемости растет и с этим нужно что-то делать".

"Стоит попробовать. Ведь даже в западных странах, где медицина менее развита, чем в Украине, карантинные мероприятия жестокие".

"Нужно руководствоваться Конституцией. Она – основной документ Украины, а не постановление Кабмина, которое носит рекомендательный характер".

Отметим! По состоянию на 12 ноября, в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 925 киевлян. Преодолели болезнь 17 979 жителей Киева, из них 506 за минувшие сутки.

Поддерживают ли киевляне карантин выходного дня: смотрите видео

Какова реакция винничан

Вчера, 11 ноября, представители малого бизнеса организовали протест. Почти 300 человек вышло к городскому совету, чтобы показать свое возмущение. В руках они держали сковороды и ложки. Так жители пытались сказать о том, что если заведения на выходных закроют, то они будут вынуждены голодать.

Корреспонденты спросили у винничан, как они относятся к карантину выходного дня. Молодежь выразила свое возмущение, а люди старшего возраста с пониманием отнеслись к такому решению, отметив, что здоровье – самое главное.

"Я, например, за. Пусть будет так, только не локдаун, который был весной. Потому что это крах для нас. Лучше, чтобы в выходные люди сидели дома".

"Карантин выходного дня изменил мои планы. Поскольку я работаю с понедельника по пятницу, то выходные – это единственное время, которое можно было выделить для того, чтобы посетить магазины, которые, к сожалению, теперь будут закрыты".

"У меня изменились планы. Потому что невестка заказала ресторан на субботу, а теперь все закрыто".

Отметим! Сейчас в Винницкой области зафиксировали 13 154 случаев. Выздоровели 7 632 человека, среди них – 446 детей. 71% коек заполнено.

Как винничане реагируют на введение национального карантина: смотрите видео

Реакция львовян

Львовяне по-разному реагируют на новость о карантине выходного дня. Впрочем – скорее отрицательно, чем положительно. Ведь Львов – это туристическое место, много горожан работают в сфере услуг – в ресторанах, кафе, гостиницах. Многие из них рискуют остаться без работы.

Заметим, что вчера, 11 ноября, львовские предприниматели массово поддержали всеукраинскую акцию протеста против карантина выходного дня.

Львовский городской совет готовит иск в суд из-за карантина выходного дня, а также создает рабочую группу для помощи предпринимателям.

Как реагируют львовяне:

"В принципе, я и не планировала где-то на выходные дни идти. Мы придерживаемся домашнего режима. Единственное, когда мне нужно действительно на работу, то выхожу. Планы это мне не меняет"

"Я студент, у меня сейчас дистанционное обучение. Мне приходится учиться. Поэтому я обычно не выхожу никуда. Никак не влияет".

"Карантин выходного дня – это проблема для бизнеса, это очень по нему ударит. Потому что обычно люди ходят в выходные по ресторанам, кафе и т.п.".

Отметим! По состоянию на 12 ноября на Львовщине подтвердили 34 304 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 995 человек. Зато 21 679 пациентов выздоровели.

Как львовяне реагируют на национальный карантин: смотрите видео

Карантин выходного дня в Украине: коротко

На заседании Кабинета Министров 11 ноября 2020 нардепы проголосовали за введение карантина выходного дня.

Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Согласно решению Кабмина, работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

В нескольких крупных городах Украины заявили о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала