Центральная власть и лидеры местных общин должны налаживать сотрудничество. Они должны это делать для решения проблемных вопросов на местах и успешного развития регионов страны.

После местных выборов необходимо выстраивать диалог с лидерами общин. Это отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью программе "Бацман", сообщили на сайте ОП.

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Налаживание сотрудничества

По словам Тимошенко, сейчас он занимается налаживанием сотрудничества с представителями власти на местах.

Я считаю, что нам нужен постоянный диалог и постоянная коммуникация с властью на местах. То, чего действительно не было последний год,

– отметил он.

Работа на развитие каждого региона

По мнению заместителя руководителя ОП, нужно работать на развитие каждого отдельного региона, на решение их проблем. "У мэров нет политических амбиций идти в президенты. Преимущественно это люди, которые занимаются общинами и их проблемами и вопросами на местах. Мы со своей стороны хотим им помочь. Это все одна страна – Украина", – сказал Тимошенко.

Мостик через экономику

Также он отметил, что на нынешнем направлении работы главная его задача – сшивать, объединять регионы. Одним из механизмов такого объединения является экономическая составляющая.

"У нас с ними мостик через экономику. Какие-то проекты финансируют из государственного бюджета, какие-то – из местного. Это наш мостик, где мы вместе можем работать", – добавил он.