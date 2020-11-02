Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно срочно перезагрузить судебную ветвь власти, в том числе и Конституционный Суд Украины. Для этого нужен простой закон, который можно быстро принять.

Зеленский отметил, что нужно как можно быстрее говорить о законодательных изменениях. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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Тупик судебной ветви

По его словам, в судебной ветви власти есть тупик. Поэтому перезагрузку судей КСУ нужно делать только прозрачным и открытым способом.

Все люди будут через микроскоп смотреть, кто же попал в новый состав КСУ,

– отметил Зеленский.

Конкурсный отбор судей

Президент Украины отметил, что он – за конкурсный отбор судей.

"У нас с вами, несмотря на этот политический угол, есть реальный шанс полностью перезагрузить и реформировать судебную ветвь власти. Ведь в Украине есть опасные судьи с опасными кейсами, выводами, решениями", – отметил президент.

Он также добавил, что именно из-за таких судей в Украине – много проблем и отсутствие доверия к судебной ветви власти. "Мы имеем шанс перезагрузить суды, начиная с КСУ. Это единственно правильное решение". – сказал Зеленский.

Отказ судей КСУ уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он не имеет сценария на тот случай, если судьи Конституционного суда откажутся идти в отставку.

Во-первых, они – граждане Украины, а потом уже судьи. И они не могут идти вопреки решениям парламента и доверия общества. Я не знаю, правда ли это, но 2% полностью доверяют КСУ. Поэтому я считаю, что это будет не наше дело,

– сказал президент.

Он отметил, что этим решением будут заниматься соответствующие органы.

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