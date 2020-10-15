Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал создание свободной экономической зоны на Донбассе. По мнению политика, это один из путей решения войны.

Кравчук отметил, что поддерживает идею президента Владимира Зеленского и "удивлен истерикой из-за опроса". Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал. К тому же опрос не будет иметь юридических последствий.

Кстати Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса: видео

Кравчук о свободной экономической зоне на Донбассе

Кравчук убежден, что это будет способствовать организации жизни и местного самоуправления в регионе. Кроме того, политик рассказал, что проект свободной экономической зоны разрабатывали еще во времена его президентства.

Шесть лет война, то нужно искать. Искать реальные выходы из ситуации,

– отметил Кравчук.

По словам Кравчука, для создания свободной экономической зоны нужно, чтобы не было войны.

"Создают предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается", – заверил Кравчук.

Политик заявил, что всенародный опрос является законным, ведь это – инициатива волонтеров. Она не имеет юридических последствий. Также Кравчук отметил, что реакция общества на предложение президента была бурной из-за политиков. По его словам, они испугались победы "Слуги народа" на местных выборах.

Подробнее о реакции Кравчука на вопрос – смотрите в видео 24 канала

Что известно об опросе Зеленского

Ранее Зеленский анонсировал опрос во время выборов. Возле избирательных участков волонтеры будут раздавать людям анкеты, где будут дополнительные 5 вопросов.

Первый и второй вопрос президент уже озвучил: