Нужно искать выходы, – Кравчук прокомментировал вопрос Зеленского о Донбассе
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал создание свободной экономической зоны на Донбассе. По мнению политика, это один из путей решения войны.
Кравчук отметил, что поддерживает идею президента Владимира Зеленского и "удивлен истерикой из-за опроса". Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал. К тому же опрос не будет иметь юридических последствий.
Кстати Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса: видео
Кравчук о свободной экономической зоне на Донбассе
Кравчук убежден, что это будет способствовать организации жизни и местного самоуправления в регионе. Кроме того, политик рассказал, что проект свободной экономической зоны разрабатывали еще во времена его президентства.
Шесть лет война, то нужно искать. Искать реальные выходы из ситуации,
– отметил Кравчук.
По словам Кравчука, для создания свободной экономической зоны нужно, чтобы не было войны.
"Создают предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается", – заверил Кравчук.
Политик заявил, что всенародный опрос является законным, ведь это – инициатива волонтеров. Она не имеет юридических последствий. Также Кравчук отметил, что реакция общества на предложение президента была бурной из-за политиков. По его словам, они испугались победы "Слуги народа" на местных выборах.
Подробнее о реакции Кравчука на вопрос – смотрите в видео 24 канала
Что известно об опросе Зеленского
Ранее Зеленский анонсировал опрос во время выборов. Возле избирательных участков волонтеры будут раздавать людям анкеты, где будут дополнительные 5 вопросов.
Первый и второй вопрос президент уже озвучил:
- Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?