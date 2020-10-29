Нужно искоренить исламский фашизм, – мэр Ниццы о нападении террориста
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в городской церкви утром 29 октября осуществил "радикальный мусульманин". Из-за этого в городе закрывают все церкви и места культуры.
Нападение совершил исламский фанатик
Мужчина, который с ножом напал на людей, после задержания кричал "Аллах акбар". Нападающий выкрикивал эти слова, даже когда ему оказывали медицинскую помощь. Об этом Эстрози написал на своей странице в твиттере.
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Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны,
– отметил мэр Ниццы.
Личность нападавшего еще устанавливается. Во время задержания полицейские ранили его. Поэтому злоумышленника в тяжелом состоянии увезли в больницу.
В Ниццу приедет Макрон
Эстрози по телефону обсудил нападение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства выразил поддержку жителям Ниццы и сообщил, что скоро приедет в город.
Что известно о нападении в Ницце
- Нападение произошло в помещении базилики Нотр-Дам 29 октября примерно в 9:00 по местному времени.
- Злоумышленник забежал в церковь и перерезал женщине горло, а 70-летнего мужчину обезглавил.
- Известно о трех погибших.
- Когда приехала полиция, нападающий не хотел сдаваться. Он стоял лицом к лицу с вооруженным пистолетом правоохранителем.
- К расследованию привлекли подразделения прокуратуры, которые занимаются разоблачением террористов.