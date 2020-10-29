Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в городской церкви утром 29 октября осуществил "радикальный мусульманин". Из-за этого в городе закрывают все церкви и места культуры.

Нападение совершил исламский фанатик

Мужчина, который с ножом напал на людей, после задержания кричал "Аллах акбар". Нападающий выкрикивал эти слова, даже когда ему оказывали медицинскую помощь. Об этом Эстрози написал на своей странице в твиттере.

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Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны,

– отметил мэр Ниццы.

Личность нападавшего еще устанавливается. Во время задержания полицейские ранили его. Поэтому злоумышленника в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В Ниццу приедет Макрон

Эстрози по телефону обсудил нападение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства выразил поддержку жителям Ниццы и сообщил, что скоро приедет в город.

Что известно о нападении в Ницце