Украинцам надо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие 1,5 – 2 года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил начальник Держспоживслужби Киева Олег Рубан, сообщает 24 канал. Он также напомнил, что есть законодательная база для проверки предприятий и наложения штрафов за нарушение карантина.

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Мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора – два года,

– рассказал Рубан.

Что еще сказал Рубан

Ответственность за нарушение карантина должны нести субъекты хозяйствования (например, владельцы кафе, ресторанов, рынков). Так, в Киеве сформированы 10 мобильных групп, которые мониторят соблюдение санитарных норм на рынках, в общежитиях, ресторанах и тому подобное.

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