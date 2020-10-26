Депутаты от провластной партии "Слуга народа" считают успешными результаты опроса, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. И хоть оно не будет иметь юридической силы, но нардепы уже думают над тем, как закрепить подобные опросы на постоянной основе.

Соответствующее мнение озвучила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Такой инструмент прямой демократии – правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "действие". Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов – это способ сверяться в режиме реального времени,

– заявила Евгения Кравчук.

Хотя она и отметила проблемы при этом опросе. Среди них и то, что представитель "ОПОРЫ" смог проголосовать как минимум семь раз.

Что касается итогов голосования, то для Кравчук результаты не стали неожиданностью. И теперь она будет ожидать, как они будут использованы в политической жизни.

"Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии решатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение. Приятной неожиданностью был высокий результат вопроса о медицинском каннабисе. Здесь уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", – заявила Евгения Кравчук.

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Как украинцы ответили на вопросы всенародного опроса

Пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам;

поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам; Создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого;

поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого; Сокращение количества нардепов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%;

поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%; Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%;

поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%; Право Украины на использование гарантий безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности поддержали 74,21% участников опроса, но 17,21% – против этого.

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