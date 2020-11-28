Нужно собираться на внеочередное, – Арахамия о принятии бюджета-2021
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия не исключает, что ради принятия бюджета-2021 могут собрать внеочередное заседание Рады. Правительство отправило главную смету страны ко второму чтению нардепам 26 ноября.
Есть законопроекты, которые нужно принять до конца года
Арахамия рассказал о планах по бюджету перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций 28 ноября. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Я не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение – нужно собираться на внеочередные,
– подчеркнул Арахамия.
Парламент готов рассмотреть бюджет в срок, – Кондратюк
Отметим, что ранее вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что нардепы готовы рассмотреть проект госбюджета в установленные сроки, однако пока 27 нардепов еще находятся на лечении. Среди них – больные коронавирусом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
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