Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия не исключает, что ради принятия бюджета-2021 могут собрать внеочередное заседание Рады. Правительство отправило главную смету страны ко второму чтению нардепам 26 ноября.

Есть законопроекты, которые нужно принять до конца года

Арахамия рассказал о планах по бюджету перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций 28 ноября. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Я не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение – нужно собираться на внеочередные,

– подчеркнул Арахамия.

Парламент готов рассмотреть бюджет в срок, – Кондратюк

Отметим, что ранее вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что нардепы готовы рассмотреть проект госбюджета в установленные сроки, однако пока 27 нардепов еще находятся на лечении. Среди них – больные коронавирусом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Это важно! 28 ноября собрали большое заседание глав всех парламентских фракций, на котором также присутствует и глава правительства. Последний раз такую встречу проводили перед введением жесткого карантина. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, вероятно, что темой собрания станет принятие госбюджета и закона о КСУ, а также поддержка бизнеса.

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Изменения в проект бюджета-2021 / Инфографика 24 канала