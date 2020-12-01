Украина выступает за создание в Европейском Союзе позиции специального представителя по Крыму. Этот вопрос заслуживает особого рассмотрения.

Евросоюз является хорошим партнером для Украины и поддерживает ее с самого начала конфликта, но простор для улучшения еще есть. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

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Позиция специального представителя

По его словам, нужно создать позицию специального представителя ЕС по Крыму.

Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе, и они заслуживают особого рассмотрения,

– отметил Кулеба.

Что Трамп сделал для Крыма

Министр иностранных дел отметил, что администрация Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, декларацию Помпео в 2018 году. В то же время он заверил, что новоизбранный президент Джо Байден знает историю Украины и ее борьбы с российской агрессией с тех пор, как был вице-президентом.

Что такое декларация Помпео?

Это историческая заявление Вашингтона, в котором говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.

Он добавил: "Мы будем вести всесторонний, ориентированный на результат диалог с администрацией по этому вопросу. Президент Байден – первый американский президент в истории, которому не нужно изучать украинское досье после избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье".

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