Нужно вдвое больше, – депутат о финансировании медицинской отрасли
В Госбюджете-2021 на сферу здравоохранения в Украине выделили 156,2 миллиарда гривен. Впрочем, во время пандемии COVID-19 для медицинской отрасли этих средств недостаточно.
Каждый год медицинская сфера является недофинансированной. Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире 24 канала.
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По ее словам, в 2020 году нехватка средств в медицинские отрасли является особенно ощутимой из-за реформы и пандемии COVID-19. Нардеп отметила, что в проекте бюджета заложили сумму, которой не хватит, чтобы в 2021 году выплачивать даже минимальную зарплату врачам.
Нам нужно примерно вдвое больше, чтобы медицинская система нормально работала,
– рассказала она.
Стефанишина заявила, что сейчас в Украине не хватает средств, чтобы поддерживать программы по предоставлению лекарств больным онкологией, ВИЧ и туберкулезом. По ее словам, для этого не хватает примерно 5 миллиардов гривен.
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Как отметила депутат, представители Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования уже подали соответствующие правки к проекту бюджета на 2021 год.
Где взять необходимые средства
По мнению Стефанишиной, этим вопросом должен заниматься глава Минздрава Максим Степанов. Он должен договариваться с представителями Министерства финансов и премьер-министром, чтобы медицинская отрасль получила больше средств. Как отметила депутат, пока результата работы Степанова нет.
Поддержат ли увеличение бюджета
Стефанишина предположила, что депутаты единогласно поддержат решение об увеличении финансирования медицинской отрасли.
"Тема здравоохранения является острой в Раде. Каждый депутат понимает, насколько важно полноценно финансировать именно эту отрасль", – заявила она.
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Депутат также упомянула о деньгах из фонда COVID-19. Она подчеркнула, что до конца 2020 года их надо эффективно использовать именно на медицину.
По словам Стефанишиной, есть много упрощенных процедур для закупки товаров за деньги из фонда COVID-19, которые помогут бороться с коронавирусом.
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