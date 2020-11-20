В Госбюджете-2021 на сферу здравоохранения в Украине выделили 156,2 миллиарда гривен. Впрочем, во время пандемии COVID-19 для медицинской отрасли этих средств недостаточно.

Каждый год медицинская сфера является недофинансированной. Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире 24 канала.

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По ее словам, в 2020 году нехватка средств в медицинские отрасли является особенно ощутимой из-за реформы и пандемии COVID-19. Нардеп отметила, что в проекте бюджета заложили сумму, которой не хватит, чтобы в 2021 году выплачивать даже минимальную зарплату врачам.

Нам нужно примерно вдвое больше, чтобы медицинская система нормально работала,

– рассказала она.

Стефанишина заявила, что сейчас в Украине не хватает средств, чтобы поддерживать программы по предоставлению лекарств больным онкологией, ВИЧ и туберкулезом. По ее словам, для этого не хватает примерно 5 миллиардов гривен.

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Как отметила депутат, представители Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования уже подали соответствующие правки к проекту бюджета на 2021 год.

Где взять необходимые средства

По мнению Стефанишиной, этим вопросом должен заниматься глава Минздрава Максим Степанов. Он должен договариваться с представителями Министерства финансов и премьер-министром, чтобы медицинская отрасль получила больше средств. Как отметила депутат, пока результата работы Степанова нет.

Обратите внимание! У главы Минздрава Максима Степанова подтвердили положительный тест на COVID-19. После этого заговорили о его вероятной отставке. В Верховной Раде говорят, что решение могут рассмотреть уже вскоре. Подробнее об этом – читайте здесь.

Поддержат ли увеличение бюджета

Стефанишина предположила, что депутаты единогласно поддержат решение об увеличении финансирования медицинской отрасли.

"Тема здравоохранения является острой в Раде. Каждый депутат понимает, насколько важно полноценно финансировать именно эту отрасль", – заявила она.

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Депутат также упомянула о деньгах из фонда COVID-19. Она подчеркнула, что до конца 2020 года их надо эффективно использовать именно на медицину.

По словам Стефанишиной, есть много упрощенных процедур для закупки товаров за деньги из фонда COVID-19, которые помогут бороться с коронавирусом.



Главное о госбюджете-2021 / Инфографика 24 канала