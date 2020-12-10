Мир делает только первые шаги в вопросе вакцинации от коронавируса. А в Украине уже ломают копья вокруг другой темы - нужны ли нам обязательные прививки, утвержденные на законодательном уровне. Дальше читайте на украинском.

Народні депутати України вже двічі намагалися розглянути закон про обов’язковість щеплень проти ряду інфекційних захворювань. Перша спроба була пов’язана із законопроєктом №4058, зареєстрованим "слугою народу" Євгеном Шевченком. Шевченко відкликав свій законопроект – через загальне обурення.

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Нині на порядку денному ВРУ – альтернативний документ № 938-ІХ, написаний великим колективом авторів на ту ж тематику. Але 3 грудня його розгляд було відкладено на невизначений час. Втім, шанси, що парламент повернеться до цього законопроєкту, є високими.

У цьому матеріалі 24 каналу аналізуємо, чи потрібне нам обов’язкове щеплення, затверджене на законодавчому рівні.

Картина, написана вірусом

Протягом першого грудневого тижня кількість захворілих на коронавірус почала знижуватися.

Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року, – звітує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

В Європі також починають говорити про те, що пік другої хвилі коронавірусу перейдено. Хоча в лідерах антирейтингу з приросту нових випадків COVID-19 все ще залишаються Німеччина, Британія, Італія, Швейцарія та Україна. Станом на 8 грудня в усьому світі захворіли 67 мільйонів людей, з них одужали – 46 мільйонів, понад 19 мільйонів боряться із хворобою, а 1,55 мільйона пацієнтів померло. Світові експерти говорять про новий сплеск недуги на Різдво та новорічні свята.

В таких умовах винайдення вакцини стає першочерговим завданням. Власне, успіхи на цьому поприщі вже наявні. Піонерами у нейтралізації коронавірусу стали дві американські компанії – Moderna та Pfizer, а також німецький розробник BioNTech. Pfizer та BioNTech працюють разом, їхню спільну вакцину можна буде придбати по ціні 25-37 доларів за дві дози (людині потрібно зробити щеплення двічі), у а "Модерни" ціна вища – 39 доларів за одну дозу. Ефективність першої вакцини дорівнює 94%, другої, дорожчої – 100% (так, принаймні, заявляє виробник).

Невідомо, який саме препарат планує закуповувати Україна, проте український уряд вже звернувся до Сполучених Штатів щодо продажу вакцини. Міністр Степанов попросив тимчасову повірену у справах США в Україні Крістіну Квін допомогти із наданням вакцини "у режимі тестування". І як твердять у МОЗ, Квін запевнила: препарат прибуде в Україну у якомога більш стислі терміни. 7 грудня в США мали визначити деталі угоди: дедлайни та обсяги поставок.

Подробиці Україна подасть другу заявку до COVAX на отримання вакцини

Світовий банк підкине грошей на таку покупку: він виділить Україні 100 млн доларів. А ще 2,6 мільярда гривень на вакцину виділить уряд. Втім, перші 8 мільйонів доз, розраховані на 4 мільйона людей, Україна отримає безкоштовно. МОЗ підписав відповідні документи з альянсом COVAX — Глобальним механізмом з доступу до вакцин від COVID-19. Відповідаючи на питання, як буде проходити перша вакцинальна сесія та ким будуть ті люди, яким зроблять безкоштовне щеплення, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, зазначив, що організація процесу – іще на стадії визначення.

За процесом вакцинації українців слідкуватиме Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, заявив Ляшко. Проте справа не у безкоштовності та доступності вакцини. Половина українців скептично ставиться до процесу щеплення як такого. І сезонна кампанія з вакционування проти грипу, яка розпочалася 9 листопада, не користується особливим попитом. Соціологи з Research & Branding Group зазначають, що навіть за умови безкоштовності вакцини 50% респондентів не дали би на неї згоду, тоді як погодився б кожен третій (35%), а ще 15% – не визначились.

При цьому порівняно з червнем число тих, хто не погодився б на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу, практично не змінилося, тоді як число тих, хто погодився б, скоротилося на 6%, а збільшилося на 7% число тих, хто не визначився.

На тлі подібних настроїв парламент України буде розглядати проєкт закону "Про систему громадського здоров’я", головна родзинка якого – норма про обов’язкове щеплення.



Поки вчені розробляють вакцини проти коронавірусу, юристи сперечаються про їх використання / Фото РБК

За: вакцинація – безпечна, ефективна, прийнятна для дітей, не пов’язана з аутизмом

Головний аргумент за тотальне щеплення населення є простим, зрозумілим та передбачуваним: ефективна вакцина справді врятує людство від коронавірусу. Вона не є панацеєю, і вакцинація не означає, що людина ніколи не захворіє. Будь-яка вакцина допомагає перенести інфекційне захворювання легше, якщо зараження все таки сталося. Летальні випадки різко скоротяться або взагалі відійдуть у минуле. Так само, як у минуле відійшла натуральна віспа, яку людство остаточно здолало у 1980-му і яка вбивала кожного сьомого пацієнта.

Другий аргумент, який витікає з першого: вакцинація є безпечною. ВОЗ стверджує: негативні побічні ефекти, які виникають після щеплення, трапляються з частотою 1 до 1.000.000. Зазвичай максимум дискомфорту, який несе вакцинація, полягає у субфебрильній температурі та почервонінні місця ін’єкції. Але такі явища – скороминущі.

Третій аргумент: вакцини є цілком прийнятними для дітей. І навіть краще, аби вакцинація відбувалася в дитячому віці. Тому що згодом деякі набуті хвороби (наприклад, ВІЛ) можуть дійсно викликати ускладнення після щеплення, зокрема, після вакцинації від вітряної віспи.

Четвертий аргумент: вакцинація дітей ніяк не пов’язана із захворюванням на аутизм.

З цього приводу існує роз’яснення ВООЗ:

Опубліковане в 1998 році дослідження, в якому висловлювалося побоювання щодо можливого зв'язку між введенням вакцини проти кору-паротиту-краснухи (КПК) і розвитком аутизму, згодом було визнано таким, що містить серйозні помилки і навмисні перекручування.

Незабаром дослідження було відкликано журналом, що його опублікував. На жаль, ця публікація викликала паніку, яка привела до зниження показників імунізації і подальших спалахів цих захворювань. Немає ніяких даних, що засвідчують зв'язок між вакциною КПК і аутизмом або розладами аутистичного спектру.

Проти: відсутність контролю за якістю та компенсацій, мутації вірусу, примусовість вакцинації

Проте доки лишається навіть один випадок на мільйон, коли вакцинація обертається важкими наслідками, будуть люди, які не захочуть потрапити в цю статистику. А тим паче не захочуть, аби в цей один випадок потрапила їхня дитина.

У 2008 році в Україні спалахнув великий скандал, пов'язаний зі смертю підлітка: помер 17-річний Антон Т. з Краматорська. Ще сотня старшокласників Донеччини була госпіталізована – так завершилася щеплення проти КПК комбінованою вакциною виробництва Serum Institute of India, Ltd. Кампанію було призупинено за розпорядженням МОЗ та приписом прокуратури, а за фактом смерті порушено кримінальну справу. Стосовно головного державного санітарного лікаря Миколи Проданчука, який надав дозвіл на ввезення вакцини, було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Але розслідування не було закінчено, і справу до суду передано не було.

Смерть Антона Т. викликала значний резонанс і суттєво підірвала довіру до імунопрофілактики. А відтак і сформувала перший контраргумент проти вакцинації: відсутність належного контролю за якістю препарату.

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Для того, щоб відчути всю вагомість такого контраргументу, треба брати до уваги суто український контекст. В Україні є Державна служба по лікарським засобам, яка контролює якість препаратів, що імпортуються до нашої країни. А ще в України є маса шляхів для постачання контрабанди та фальсифікату, зокрема, медичного. Проблема закупки неякісних препаратів чи отримання підробок замість справжніх ліків не є винятково українською, але в умовах, коли правоохоронні органи бездіють, боротися із фальсифікатом важче.

Ексзаступник глави Держінспекції з контролю якості ліків Костянтин Косяченко попереджає просто зараз: в Україну може потрапити підроблена вакцина. Хоча зімітувати вакцину в рази складніше, бо "в кожної вакцини є холодовий ланцюг. Можна відстежити, звідки вона зайшла, як потрапила в аптеку або лікарню. Вона повинна обов'язково зберігатися в певних холодових умовах. Є спеціальні датчики, які показують, чи був порушений цей ланцюг", – каже Косяченко. І все ж попереджає: треба бути уважними та обережними.



Вакцина проти коронавірусу – одна з головних тем у ЗМІ / Фото Moderna

Другий контраргумент: в Україні відсутній механізм компенсацій для постраждалих внаслідок вакцинації. Сама наявність такого механізму виступає гарантією того, що кампанія зі щеплення пройде без проблем – навіть якщо цим механізмом ніколи не доведеться скористатися.

Система компенсацій для вакцинованих, які зазнали шкоду для свого здоров’я, передбачена у ряді країн. Наприклад, в Ізраїлі у 1989 році був прийнятий окремий "Закону про людей, які постраждали від щеплення". Згідно із ним, держава Ізраїль страхує всіх людей, які зробили щеплення, і людей, які контактували з ними, від шкоди, яка може бути нанесена їм в результаті вакцинації.

Позови, що подаються в силу цього закону, обговорюються комісією фахівців з метою встановити слідчо-причинний зв'язок між щепленням і нанесеним збитком. Якщо буде встановлена ??слідчо-причинний зв'язок між ними, буде призначений відсоток інвалідності відповідно до критеріїв і принципів, встановлених статтею 61-ою "Закону про національне страхування, – роз’яснює сайт міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Між тим, як вже було зазначено, в Україні держава не передбачає відповідних запобіжників.

Третій контраргумент лежить здебільшого у площині біології, аніж неефективного державного адміністрування. Противники щеплення від коронавірусу ставлять логічне запитання: навіщо вакцинуватися, якщо вірус все одно мутує?

Це дійсно так, і одне з недавніх досліджень Університетського коледжу Лондона виявило 198 повторюваних мутацій коронавірусу. Один з авторів дослідження, професор Франсуа Баллу, повідомив:

Мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає нічого, що дозволяє припустити, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося... Поки що ткож ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV-2 більш або менш смертельним та заразним.

Але як це корелює із винайденням вакцини? Колега доктора Баллу, одна зі співавторів вище цитованого дослідження, Люсі ван Дорп пояснює це так:

Багато вакцин, які зараз розробляють, націлюють на характерні "шипи" цього вірусу. Ідея полягає в тому, що отримання організмом вміння розпізнавати цей унікальний "шип" допоможе йому боротися з усім вірусом. Але якщо цей "шип" зміниться, розроблена таким чином вакцина може стати менш ефективною.

Наразі все це – теоретично, каже ван Дорп. Вчені поки не мають достатньо інформації, щоб сказати, які наслідки матимуть зміни геному вірусу. "Я люблю геноми, але тільки якщо вони можуть багато розповісти".

Але якщо генетикам цікаво розмовляти з вірусами, то пересічним громадянам – ні. Для них змінюваність вірусу лишається аргументом проти вакцинації.

А ще один такий аргумент пов'язаний вже із цариною права. Ніхто не може бути підданий примусовим медичним маніпуляціям, говорять українські закони.

Так, зокрема, особам, які не досягли 15-річного віку, і тим, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, профілактичні щеплення проводяться тільки за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

Якщо ж особа і (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них тільки відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови – засвідчити це актом у присутності свідків. Це – ч. 6 ст. 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 284 Цивільного кодексу, повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

І, нарешті, статті 42 і 43 закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я" відзначають, що медичне втручання допускається тільки в тому випадку, коли воно не може завдати шкоди здоров'ю пацієнта.

А оскільки 100-відсоткову гарантію безпечності щеплення ніхто не дає, примусовість вакцинації грає як проти самої кампанії, так і проти згаданих на початку авторів законопроєкту № 938-ІХ. За це їх критикує навіть науково-експертне управління Верховної Ради.

В його висновках до законопроекту йдеться про таке:

Окремо варто зазначити, що в значній частині країн Європейського співтовариства обов’язкове щеплення запроваджено лише проти однієї чи декількох інфекцій. Суттєвою відмінністю між законодавчим регулюванням вакцинації в Україні та країнах Європи є те, що в більшості цих країн вакцинація не є обов’язковою, а національні календарі щеплень мають характер рекомендації.

Проте високий рівень щеплення проти рекомендованих інфекцій досягається через довіру до системи охорони здоров’я та низький рівень корупції в цій сфері. Що стосується ситуації в Україні, то відповідно до опитувань, рівень недовіри до міністерства охорони здоров’я України сягає 63% (станом на квітень поточного року). Тому підвищення рівня щеплення населення потребує проведення комплексних заходів щодо підвищення довіри до системи охорони здоров’я України.

Те ж саме науково-експертне управління категорично не радить ставити в залежність від щеплень відвідини дітьми закладів освіти: "Адже не кожній дитині можна робити усі чи частину щеплень, оскільки внаслідок особливостей стану здоров’я, зокрема, ослаблення імунітету, певні щеплення можуть бути небезпечними для її здоров’я або життя", – говорять експерти.

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Таким чином, аргументів проти щеплення (тим паче – обов’язкового) є стільки ж, скільки й аргументів "за". Але всі ми поки що ділимо шкуру невбитого ведмедя, бо попри обіцянки наших партнерів, вакцина – ще не в Україні. Але, вочевидь, буде упродовж наступного року, і тоді довколавірусні дискусії вийдуть на нове коло.

Чи готові українці вакцинуватись від коронавірусу / Колаж 24 каналу