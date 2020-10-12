Необходимы шаги и посадки: Зеленский дал Венедиктовой время до конца года
Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года, чтобы показать результат. От нее нужны шаги и обещанные властью посадки.
Зеленский отметил, что у предыдущих руководителей Генпрокуратуры было полгода, чтобы показать результат, но те не справились. Об этом президент заявил в интервью BBC.
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На вопрос о скором увольнении должностных лиц, Зеленский ответил, что нет времени.
Если она (Венедиктова – 24 канал) до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ,
– отметил Зеленский.
Зеленский отметил, что должны быть шаги, в частности, посадки, которые власти обещали обществу.