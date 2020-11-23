В Запорожье медики жалуются на отсутствие гарантированных 300% надбавки к зарплате из-за пандемии COVID-19. Ранее это обещали сделать представители Министерства здравоохранения.

В конце 2020 года в регионе значительно больше больных коронавирусом. Впрочем, доплату получили не все медики. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Водитель одной из бригад скорой помощи за месяц работы получил только 3 600 гривен. Но в Минздраве доплачивать водителям и не планировали.

Зато врач скорой помощи в течение 3 месяцев получала по 9 тысяч гривен доплаты за работу с больными COVID-19. По ее словам, сейчас об обещанных "300% медикам" никто не говорит, а плата врачей уменьшилась вдвое.

Теперь назначили поощрительные средства – примерно 3 тысячи. Если я не получу "ковидные" деньги, а только зарплату и эти поощрительные, то получится около 10 тысяч гривен,

– отметила врач Юлия Семенова.

По словам медиков, им приходится настойчиво доказывать руководству, что они работали с больными коронавирусом. Впрочем, это не значит, что потом они получат деньги.

Почему не выплачивают средства

Руководители запорожской скорой помощи не скрывают, что средств, которые поступают из Киева, не хватает на премию для всех работников.

Как отметила директор Облцентра экстренной помощи Наталья Дорошева, чтобы каждый медицинский работник получил доплату в размере 300%, учреждению нужно еще 27 миллионов гривен.

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В то же время из-за стремительного роста больных COVID-19 медики должны еще больше работать.

"К сожалению, ситуация как в Украине, так и в Запорожской области ухудшается. Мы продолжаем возглавлять антирейтинг украинских регионов, в которых фиксируют высокий уровень заболеваемости", – заявил главный санитарный врач области Роман Терехов.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Запорожье обнаружили более 14 тысяч больных коронавирусом. Из них по состоянию на 23 ноября 2020 года выздоровели 2 867 человек. В то же время 151 человека не удалось спасти.

Запланированных выплат для медиков, работающих с больными COVID-19, не хватает из-за значительных темпов распространения вируса. В некоторых регионах это даже приводит к массовым увольнениям.



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