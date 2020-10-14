В Офисе Президента сообщили, что во время встречи президентов Польши и Украины лидеры не поднимали вопрос исторической памяти. Более того, теперь такие вопросы не будут доминировать в повестке дня, а будут обсуждаться специалистами.

Президент Польши Анджей Дуда не нарушал исторические вопросы на встрече с украинским президентом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в комментарии "Европейской правде".

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Жовква заявил, что вопросами исторической памяти отныне будут заниматься специалисты.

На встрече с глазу на глаз эти вопросы даже не были подняты польским президентом. А затронуты лишь на встрече в составе делегаций президентом Украины в присутствии руководителей институтов национальной памяти. И они и будут ими заниматься. Квалифицированно и профессионально,

– добавил Жовква.

Заместитель главы Офиса Президента надеется, что вопросы истории будут решать "без тяжеловесного пафоса и эмоционального надрыва" и только на паритетной основе.

В то же время как сказал Жовква, целью визита польского президента в Украину были темы инфраструктуры, энергетики и экономики.

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Визит Дуды в Украину: о чем договорились президенты

Лидер Польши Дуда прибыл в Украину с официальным визитом на 3 дня. Во время первой встречи политики обратили особое внимание на вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества. Одной из основных тем стал вопрос экономического и инвестиционного сотрудничества.

В вопросах экономического сотрудничества президент Украины заявил о подписании на встрече ряда важных документов, которые в частности гарантируют перспективы увеличения инвестиций в экономику Украины.

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