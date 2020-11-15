Мы привыкли, что на экране, когда мы смотрим кино, постоянно что-то происходит. А как создать движимое фото? О секретах кинематографической фотографии – рассказываем в материале.

Братья Люмьер 125 лет назад показали свой первый фильм в Париже. С тех пор кино занимает особое место в обществе, пишет Сameralabs.

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Фотографы не теряли время и начали добавлять движения к фотографиям. И в фотографической терминологии появилось словосочетание "кинематографический стиль".

Кинематографические фото создаются различными визуальными приемами, которые рассчитаны на максимальную эффективность передачи содержания события, которое там изображено. Фотографы используют освещение и тени, чтобы добиться эффекта мистики, драматизма и эмоциональности. И, если рассмотреть кадр с разных сторон, то можно отметить, что иллюзию реальности подчеркивает иллюзия глубины.

Как сделать кинематографическую фотографию

Для того, чтобы изображение было похоже на кино, нужно зафиксировать на нем действие. Чтобы усилить иллюзию реальности, кинематографическая фотография делается максимально объемной. Такого эффекта можно достичь благодаря средствам композиции (например, перспективные искажения, видимые или воображаемые линии) и освещение (световые схемы с контровым светом и слабым заполнением теней). Для большего сходства стоит забыть о вертикальных кадрах. Хитрые кинематографисты специально делают экран шире, ведь в такой картинке есть куда отправиться взгляду. Такое изображение не только привлекает больше внимания, но и лучше запоминается.

Кинематографические фотографии, от которых тяжело оторвать взгляд

Фото метро в ​​Нью-Йорке, автор – Брюс Девидсон.



Метро в ​​Нью-Йорке, 1980 год/ Фото Брюса Девидсона

В селе у озера Виктория в Кении есть дом, где в 2018 году фотограф Томас Дворжак сделал эту фотографию.



В селе у озера Виктория / Фото Томаса Дворжака

Фотография Марии Сварбовой под названием "Равновесие".

"Равновесие", 2019 / Фото Марии Сварбовой



"Утопия", 2016 год / Фото Лорана Кампуса

Фото от Луиса Бельтрана, где видно кота и месяц.



"Влюбленный в Луну" / Фото Луиса Бельтран

В 2015 году фотограф Фил Пенман сделал фотографию под названием "На улице замечен космонавт".



Сохо в Нью-Йорке, 2015 год / Фото Фила Пенмана

На шоссе в Техасе, с проекта "Вакансий нет", фотограф Кортни Рой.



С проекта "Вакансий нет", 2017 / Фото Кортни Рой



Дебби и Ребекка на Ямайке, 1994 год / Фото Эллен фон Унверт



Трое в лодке / Фото Калле Густафссона

Майкл Истман в 2000 году сделал фото двух стульев в Гаване.



Гавана, 2000 год / Фото Майкла Истмана



Камила, 1999 год / Фото Алессандри Сангинетти