Удивительные "подвижные" фото, завораживающие истории: интересная подборка
Мы привыкли, что на экране, когда мы смотрим кино, постоянно что-то происходит. А как создать движимое фото? О секретах кинематографической фотографии – рассказываем в материале.
Братья Люмьер 125 лет назад показали свой первый фильм в Париже. С тех пор кино занимает особое место в обществе, пишет Сameralabs.
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Фотографы не теряли время и начали добавлять движения к фотографиям. И в фотографической терминологии появилось словосочетание "кинематографический стиль".
Кинематографические фото создаются различными визуальными приемами, которые рассчитаны на максимальную эффективность передачи содержания события, которое там изображено. Фотографы используют освещение и тени, чтобы добиться эффекта мистики, драматизма и эмоциональности. И, если рассмотреть кадр с разных сторон, то можно отметить, что иллюзию реальности подчеркивает иллюзия глубины.
Как сделать кинематографическую фотографию
- Для того, чтобы изображение было похоже на кино, нужно зафиксировать на нем действие.
- Чтобы усилить иллюзию реальности, кинематографическая фотография делается максимально объемной. Такого эффекта можно достичь благодаря средствам композиции (например, перспективные искажения, видимые или воображаемые линии) и освещение (световые схемы с контровым светом и слабым заполнением теней).
- Для большего сходства стоит забыть о вертикальных кадрах. Хитрые кинематографисты специально делают экран шире, ведь в такой картинке есть куда отправиться взгляду. Такое изображение не только привлекает больше внимания, но и лучше запоминается.
Кинематографические фотографии, от которых тяжело оторвать взгляд
Фото метро в Нью-Йорке, автор – Брюс Девидсон.
Метро в Нью-Йорке, 1980 год/ Фото Брюса Девидсона
В селе у озера Виктория в Кении есть дом, где в 2018 году фотограф Томас Дворжак сделал эту фотографию.
В селе у озера Виктория / Фото Томаса Дворжака
Фотография Марии Сварбовой под названием "Равновесие".
"Равновесие", 2019 / Фото Марии Сварбовой
"Утопия", 2016 год / Фото Лорана Кампуса
Фото от Луиса Бельтрана, где видно кота и месяц.
"Влюбленный в Луну" / Фото Луиса Бельтран
В 2015 году фотограф Фил Пенман сделал фотографию под названием "На улице замечен космонавт".
Сохо в Нью-Йорке, 2015 год / Фото Фила Пенмана
На шоссе в Техасе, с проекта "Вакансий нет", фотограф Кортни Рой.
С проекта "Вакансий нет", 2017 / Фото Кортни Рой
Дебби и Ребекка на Ямайке, 1994 год / Фото Эллен фон Унверт
Трое в лодке / Фото Калле Густафссона
Майкл Истман в 2000 году сделал фото двух стульев в Гаване.
Гавана, 2000 год / Фото Майкла Истмана
Камила, 1999 год / Фото Алессандри Сангинетти
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