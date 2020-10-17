Президентские дебаты в США пройдут 22 октября в городе Нэшвилл штата Теннесси. Стали известны шесть основных вопросов, по которым будут спорить Дональд Трамп и Джо Байден.

Перечень вопросов, которые будут обсуждать во время президентских дебатов Трамп и Байден, опубликовала комиссия по президентским дебатам США.

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С учетом возможных корректировок темы следующие:

борьба с COVID-19;

американские семьи;

расовая проблема в США;

изменения климата;

национальная безопасность;

лидерство.

Отмечается, что темы политики не обязательно будут обсуждать именно в таком порядке.

Дебаты между Трампом и Байденом: что надо знать

Они пройдут в четверг, 22 октября, в городе Нэшвилл штата Теннесси в 21:00.

Первые президентские дебаты между этими кандидатами в президенты состоялись 30 сентября в Кливленде. На них Трамп и Байден обменялись взаимными обвинениями.

Второй раунд дебатов намеревались провести в онлайн-формате из-за коронавируса у Трампа. Однако он отказался участвовать в "виртуальных дебатах".

Видео и главные темы первых дебатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена – в материале 24 канала.

Дебаты Трампа и Байдена повлияли на рейтинги / инфографика 24 канала