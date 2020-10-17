О чем Трамп и Байден будут говорить во втором раунде дебатов: перечень вопросов
Президентские дебаты в США пройдут 22 октября в городе Нэшвилл штата Теннесси. Стали известны шесть основных вопросов, по которым будут спорить Дональд Трамп и Джо Байден.
Перечень вопросов, которые будут обсуждать во время президентских дебатов Трамп и Байден, опубликовала комиссия по президентским дебатам США.
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С учетом возможных корректировок темы следующие:
- борьба с COVID-19;
- американские семьи;
- расовая проблема в США;
- изменения климата;
- национальная безопасность;
- лидерство.
Отмечается, что темы политики не обязательно будут обсуждать именно в таком порядке.
Дебаты между Трампом и Байденом: что надо знать
- Они пройдут в четверг, 22 октября, в городе Нэшвилл штата Теннесси в 21:00.
- Первые президентские дебаты между этими кандидатами в президенты состоялись 30 сентября в Кливленде. На них Трамп и Байден обменялись взаимными обвинениями.
- Второй раунд дебатов намеревались провести в онлайн-формате из-за коронавируса у Трампа. Однако он отказался участвовать в "виртуальных дебатах".
Дебаты Трампа и Байдена повлияли на рейтинги / инфографика 24 канала