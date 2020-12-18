Большинству граждан интересно, какую заработную плату получают министры и каким состоянием обладают. О своих деньгах рассказал глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Политик также разъяснил ситуацию относительно открытия НАБУ уголовного дела против его жены.

Роман Абрамовский о том, откуда в правительстве будут брать деньги на экологические проекты, ситуацию с незаконной добычей янтаря, популяризацию в Украине экотренда и законопроект относительно пластиковых пакетов. В то же время в эксклюзивном интервью программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале он откровенно рассказал о ходе собственного заболевания COVID-19.

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О зарплате и сбережениях в банках

Есть такой вопрос, который всегда зрителям нравится – это сколько получает министр. Какая у вас зарплата была в ноябре и хватает ли ее?

Примерно 40 тысяч гривен. Я пришел из бизнеса и практически всю жизнь, за исключением нескольких лет, работал в этой сфере, поэтому есть определенные состояния, я их не скрываю – они задекларированы. Хватает ли? На текущую деятельность в жизни – конечно, хватает. Делать какие-то инвестиции из полученной заработной платы или позволять себе роскошь, конечно, это не об этом.

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Относительно денег, в интернете есть информация, что у вас есть 2,5 миллиона гривен и примерно 500 тысяч, которые хранятся в российском "Сбербанке", это правдивая информация?

Это украинский банк. Сейчас они там уже не хранятся, они в "Ощадбанке" Украины с 2019 года. Он ("Сбербанк" – 24 канал) был ближе к дому, он более или менее надежен и действительно было удобно – это было еще в 2018 году.

Дело НАБУ против жены

В интернете есть информация, что якобы против вашей жены Светланы открыли уголовное дело в НАБУ. Можете объяснить, что это вообще за ситуация?

Она владелица компании. От журналистов или народных депутатов было заявление о том, что компания якобы не так потратила или посчитала какие-то деньги, то есть это полный абсурд. Этим занимается НАБУ, мы не вмешиваемся. Дело есть, это не тайна.

Конечно, есть обращение, НАБУ обязаны зарегистрировать такое уголовное производство. Я уверен, а они пусть убедятся для себя, что это бесперспективное дело и, конечно, это было выполнено. Я не вмешиваюсь в деятельность компании, но проверил и поговорил с директором, он мне показал бумаги, где видно, что все не только было выполнено, но еще не все оплачено.

То есть, говорить о том, что есть какое-то присвоение государственных денег – вообще абсурд. Но пусть движется все, мы не вмешиваемся и даже не сопровождаем процесс. Никаких допросов не было.

Кроме того, жена – владелица, а не менеджмент компании, то есть мне непонятно, как владелец может отвечать за менеджмент.

О деньгах на экологические проекты

Есть такая информация, что во время рассмотрения бюджета на 2021 год вы и министр здравоохранения были единственными, кто не поддержал этот проект. На Минздрав денег выделили меньше чем нужно, а на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вообще почти не выделили, в частности на различные экологические проекты. Откуда вы планируете брать деньги на амбициозные планы?

Это не требует денег. Но мы бы очень хотели, чтобы выделили деньги на мониторинг качества атмосферного воздуха, чтобы у нас были релевантные данные. Для этого надо хотя бы примерно 200 миллионов. Мы ведем переговоры с бюджетным комитетом, потому что сейчас мяч на половине поля депутатов. И бюджетный комитет, и зал парламента должен определяться с этими показателями.

Мы ведем такие переговоры, убеждаем членов бюджетного комитета в том, что мы живем на одной планете, а упреки даже по качеству атмосферного воздуха – мы должны подтверждать и понимать, какие именно загрязнения преобладают, и что с ними делать. Для этого нам надо иметь релевантные данные.

► Мы договорились с областными администрациями и органами городского самоуправления. Они готовы софинансировать установления референтных станций качества атмосферного воздуха, которые будут соответствовать европейской директиве и могут быть включены в общеевропейскую систему мониторинга качества атмосферного воздуха.

Условия финансирования – 50% государство, 50% органы местного самоуправления и местные госадминистрации. Мы за 3 года можем покрыть всю территорию Украины. Это не большое финансирование, если сравнивать с другими бюджетам, которые тратят. Думаю, мы найдем компромисс в этом вопросе и определенные деньги все-таки потратим.

► Далее – это проекты в зоне отчуждения. Это наши обязательства перед донорами, перед партнерами, которые вложили немалые деньги в развитие объектов на территории Чернобыльской зоны. Мы имеем все же превратить в экологически безопасную систему. Там есть определенные обязательства Украины по:

финансирование;

эксплуатации.

Также есть проекты, которые мы должны финансировать из госбюджета – ведем переговоры, на самом деле там нужны небольшие деньги. Но в любом случае на сегодня это было учтено лишь частично.

►Деньги также нужны на водные агентства, это вопрос, в частности, противопаводковых и противовоздушных мероприятий. Чтобы мы потом не тратили бешеные деньги из резервных фондов на ликвидацию этих стихийных бедствий. А превентивно сделали то, что надо сделать для того, чтобы их избегать или уменьшать разрушительную силу в процессе.

Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала

Как вы думаете, реально получить эти деньги?

Мы видим понимание среди депутатов, но есть действительно ограниченность денег государственного бюджета. Я тоже это понимаю и подхожу к соответствующим вопросам.

Мы очень надеемся на поддержку иностранных партнеров и доноров, постоянно ведем работу с ними. А законодательная деятельность, которая проводится сегодня, в деньгах не нуждается. Нам стоит только найти лучшие практики и имплементировать их в наше законодательство.

Роман Абрамовский: "Деньги также нужны на водные агентства" / Фото 24 канала

О незаконной добыче янтаря

Есть еще такая проблема – несанкционированная добыча янтаря. Даже шутят, что, возможно, министры экологии причастны к этому бизнесу, или раньше были. Но фактически сейчас этот бизнес существует. Какова сейчас ситуация и как решают этот вопрос?

Министр экологии точно не причастен ни к одному экологическому бизнесу или наоборот к добыче недр. Но действительно – такая проблема существовала, ее пик был в 2018 году, когда была очень большая цена на рынке и тогда все сразу скупали. Конечно, это производило нашествие этих старателей, которые вообще не обращали внимание на природу. В прошлом году (2019 – 24 канал) приняли закон об упорядочении этой деятельности.

Мы уже определили 365 участков, которые можем передать для эксплуатации, чтобы нормальным, цивилизованным и промышленным способом добыть весь янтарь, который там есть, а потом обязательное условие – рекультивировать участок до ее природного состояния. Соответствующие заявки у нас есть, мы уже проводили аукционы по таким участкам и получили неплохой результат.

Относительно роста стоимости, спецразрешения очень недорогие. Там есть ограничения по площади, и вопрос по расширению этих площадей. Но это уже будет цивилизованная деятельность, которую будет контролировать экоинспекция, в нашем случае Держгеоконтроль – это тоже подчинена организация.

Я считаю, что как только цивилизованный бизнес придет на эти участки, то флибустьеры, которые там существовали до последнего времени, исчезнут сами собой. Или это будет настолько невыгодно уже дальше продвигать, что бизнес исчезнет.

Ну и еще один аспект – не могу не сказать, что стоимость янтаря на мировых рынках снизилась. Это уменьшило активность старателя в этом вопросе.

Справка. За незаконную деятельность по добыче янтаря Украина теряет десятки миллиардов гривен. В декабре 2019 года в Украине начал действовать закон об урегулировании рынка соответствующего камня.

Популяризация в Украине экотренда

В мире наблюдают тренд на эко. Есть впечатление, что Украина еще немного пасет задних. Как вы пытаетесь популяризировать тему эко и какие законопроекты планируете принимать или, возможно, уже приняли? Как пытаетесь доносить до людей идею?

У нас очень часто звучит такое выражение, что экология – это для богатых стран. Полностью с этим не согласен. Чем раньше мы научим людей или изменим их поведение с условно недружественного отношения к природе, или безответственного отношения насчет того, чтобы вопросы окружающей среды вышли на повестку дня, ну хотя бы на одну полосу с безопасностью – тем скорее мы просто выйдем в ранг цивилизованных стран.

На сегодня я не могу согласиться с тем, что украинцев не беспокоят экологические вопросы, ситуация на самом деле меняется. И есть даже много общественных движений – сейчас появились люди, которые объединяются в общественные организации. Причем есть такие, в которых – 96 тысяч подписчиков (в социальных сетях – 24 канал) не знаю, сколько из них являются активными, но все же.

Роман Абрамовский: "Я не могу согласиться с тем, что украинцев не беспокоят экологические вопросы" / Фото 24 канала

Плюс наша работа, это не только заниматься регуляцией, но и популяризацией вопроса о повышении сознания людей во всем, что касается состояния окружающей среды и перспектив существования людей. Что-то мы можем решить сами, а где-то нам нужна помощь украинского народа, чтобы уладить проблемы, которые существуют в экологии.

О законопроекте по пластиковым пакетам

В Раде скоро должны рассмотреть во втором чтении законопроект о пластиковых пакетах. Как он будет работать?

Вы правы, Комитет экологической политики и природопользования поддержал большинством ко второму чтению законопроект об ограничении пластиковых пакетов. Мы хотим ограничить оборот легких пластиковых пакетов до 50 микрон толщиной и сверхлегких, а также ввести административно-хозяйственные санкции для тех, кто распространяет эти пакеты, в основном это торговые сети.

Что предусматривает законопроект относительно пластиковых пакетов? Полиэтиленовые пакеты предлагают запретить в Украине до 2022 года. Соответствующий законопроект приняли в ноябре 2019 года. В частности, он предусматривает обязательство для предприятий розничной торговли и общественного питания отказаться от полиэтиленовых пакетов с 1 января 2022 года. Говорится о запрете "сверхлегких и легких пластиковых пакетов", которые не разлагаются. Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы.

Также – запретить оксо-биоразлагаемые пакеты, которые разлагаются на микропластик. Он, по нашему мнению и мнению коллег во всем мире, еще более недружественный к окружающей среде, ведь сразу попадает в пищу, а затем в легкие, воду и рот. В конце концов, попадает в организм людей и животных.

В то же время мы хотим ввести такое понятие и экологическую маркировку биоразлагаемых пакетов, которые безопасно разлагаются, не загрязняя окружающую среду. И в конце хотим дойти до того, чтобы ограничить использование этого пластика, потому что его очень трудно собирать.

А сверхлегкие и легкие пакеты – сортировать, они разлетаются по территориям. Их очень трудно собрать вторично, переработать вообще практически невозможно, лишь 1% таких пакетов перерабатываются.

О том, как болел COVID-19

А как вы работали на самоизоляции? Вы ведь недавно переболели коронавирусом?

Ничего сложного, у нас все очень технологически выстроено в министерстве, система позволяет работать где угодно. Определенное количество работников болели и даже больничный не брали, потому что они активно работали в удаленном доступе.

Все очень просто на самом деле, совещания можно проводить в мессенджерах или на других платформах. Мы так делаем, даже правительство так делает, это очень хорошо. Это пример для всей страны, что можно работать удаленно и это будет достаточно эффективно.

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Как вы узнали о болезни и как она проходила?

Проходила очень легко. Узнал, видимо, как и все – были температура и слабость. Но температура была всего один день, потом стало легче. Я выдержал 2 недели, потом еще несколько раз сдал тест, убедился, что не буду опасным для коллег, и тогда пошел на работу.

То есть у вас не было необходимости столкнуться с украинской медициной и проверить, как она сейчас работает?

Не было такого шанса, к счастью. Но я же не в вакууме, есть разные мнения, где-то все очень классно и медицина отрабатывает прекрасно, а есть и случаи, когда все не очень. Но в основном, мне кажется, все зависит от конечного результата – выздоровел человек или все переросло в осложнение. От того и впечатления от медицины в целом.