В выпуске программы "О главном" за 5 ноября – Верховная Рада проголосовала за проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Впрочем, Бюджетный кодекс приняли лишь со 2 попытки. Из-за стремительного роста количества больных COVID-19 правительство может усилить карантинные ограничения. Зато в Минздраве заговорили о карантине выходного дня.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Украина подготовила для ТКГ "План совместных шагов" по Донбассу. По словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донетчины и Луганщины.