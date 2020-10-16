В выпуске "О главном" за 16 октября – ситуация с количеством свободных коек в больницах очень странная. В Минздраве говорят, что свободные места есть, а общественность и проверка убеждают, что все заполнено на 100%.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В сети уже придумывают свои собственные 5 вопросов к Владимиру Зеленскому. Среди них есть много мемов.

Местные выборы в Украине состоятся уже 25 октября. Однако граждане их воспринимают почему-то менее серьезно, чем парламентские или президентские, поэтому приходят обычно на участки неохотно.