В выпуске программы "О главном" за 10 декабря – на Житомирщине только что уложенный асфальт сразу дал трещины. Улицу капитально отремонтировали за бюджетные средства, которые передали на строительство дорог из COVID-фонда. Президент Венецианской комиссии раскритиковал "досадное" решение КСУ. В то же время он намекнул на узурпацию власти судьями.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Украине за сутки госпитализировали почти 3 тысячи больных COVID-19. Предыдущее рекордное значение фиксировали в ноябре, однако тогда в больницу попали на тысячу человек меньше.