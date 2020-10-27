О главном: COVID-19 в Офисе Президента. Противостояние между ОАСК и НАБУ
В выпуске "О главном" за 22 октября – COVID-19 зафиксировали в Офисе Президента. Двое заместителей председателя ОП Андрея Ермака заболели коронавирусом, еще у нескольких работников есть подозрение. Окружной админсуд Киева одобрил решение об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника.
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Катастрофическая ситуация с COVID-19 в оккупированном Крыму. О таком заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа и призывают ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией полуостров.
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