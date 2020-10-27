В выпуске "О главном" за 22 октября – COVID-19 зафиксировали в Офисе Президента. Двое заместителей председателя ОП Андрея Ермака заболели коронавирусом, еще у нескольких работников есть подозрение. Окружной админсуд Киева одобрил решение об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника.

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В Одессе в помещении райгосадминистрации, где расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.

Члены одной из территориальных избирательных комиссий на Киевщине попали в аварию. Их авто столкнулось с грузовиком – женщина погибла, мужчина попал в больницу.

Катастрофическая ситуация с COVID-19 в оккупированном Крыму. О таком заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа и призывают ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией полуостров.

Словакия в ближайшие выходные собирается протестировать всех граждан. Проверку пройдут все жители страны в возрасте от 10 лет.