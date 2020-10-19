В выпуске "О главном" за 19 октября – появились подробности о проведении всенародного опроса. На выходе с избирательных участков будут стоять волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента". Проводить агитацию им запрещено. Президент Зеленский будет выступать перед нардепами в Раде. На трибуне его ожидают утром, после выступлений депутатских групп.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Украине 9 областных центров оказались в красной зоне карантина. Суд запретил распространение книги о Стусе, автором которой является Вахтанг Кипиани.