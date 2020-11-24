В выпуске программы "О главном" за 24 ноября – после Нового года в Белый дом переедет семья нового президента Америки Джо Байдена. Президент Владимир Зеленский вернулся к работе после изоляции в "Феофании" и взялся спасать предпринимателей.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В 2020 году Украина не получит транш Международного валютного фонда. Об этом рассказал советник Офиса Президента Тимофей Милованов.