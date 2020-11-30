В выпуске программы "О главном" за 30 ноября - ровно 7 лет назад в ночь на 30 ноября "Беркут" Януковича силой разогнал мирный протест студентов на Майдане. А уже утром в центр Киева пришли сотни тысяч людей. В Украине могут ввести жесткий локдаун с 23 декабря. Это должны обсудить на совещании у президента.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Верховной Раде осталось 2 недели, чтобы проголосовать все, что не успели за год. Это и решении конституционного кризиса, от которого зависит сотрудничество с МВФ, и поддержка бизнеса при локдауне.