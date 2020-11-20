В выпуске программы "О главном" за 20 ноября – недавно заработал проект, который предлагает кредитование жилья под 10% годовых. Ее инициатором был Владимир Зеленский. Сейчас к программе присоединились 3 государственных банка и 2 коммерческих. Впрочем условия кредитования у них разные. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новый проект герба Украины.

Также в выпуске "Pro новости " на 24 канале: Новым послом Украины в США может стать экс-министр финансов Оксана Маркарова. Ее кандидатуру предлагает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В Укроборонпроме заявили, что уже с 1 января может остановиться переоснащение украинской армии. А все из-за того, что верхушка вновь созданного Министерства по вопросам стратегических отраслей производства пытается управлять концерном в ручном режиме и всячески блокирует введение реформы оборонно-промышленного комплекса.