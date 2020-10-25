В выпуске "О главном" за 25 октября – до 20:00 украинцы могут проголосовать на избирательных участках. Они выбирают депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. По данным Гражданской сети "Опора", опрос Владимира Зеленского охватил 55% избирательных участков. Впрочем, украинцы неохотно принимали в нем участие.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Процесс голосования не состоялся без нарушений. В полицию поступили более 3 тысяч заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.