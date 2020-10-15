В выпуске "О главном" за 15 октября – Владимир Зеленский ежедневно озвучивал по одному вопросу всенародного опроса. Впоследствии стали известны все 5 вопросов, которые слили в сеть. В ОП подтвердили их подлинность. Президент Украины заявил, что у генпрокурора осталось 2,5 месяца, чтобы показать результат – посадки коррупционеров.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Накануне стал известен первый вопрос от Владимира Зеленского. 25 октября он планирует спросить, поддерживают ли украинцы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Второй вопрос – поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей.