В выпуске программы "О главном" за 4 декабря – за полтора года президентства Владимир Зеленский почти полностью поменял свое окружение. Верховная Рада разблокировала работу НАПК и возобновила е-декларирование, а также – восстановила уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Верховная Рада приняла ряд президентских законопроектов по поддержке бизнеса во время локдауна. За соответствующее решение проголосовало большинство нардепов. Правительство не будет вводить полный локдаун до конца декабря 2020 года – карантин выходного дня в ноябре замедлил распространение COVID-19. Однако уже в январе 2021 года – локдаун неизбежен.