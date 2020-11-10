В выпуске программы "О главном" за 10 ноября – в Верховной Раде предлагают восстановить электронное декларирование. Соответствующий законопроект подал спикер парламента Дмитрий Разумков. В Украине стремительно растет количество больных COVID-19. В больницах уже готовят новые кровати для госпитализации пациентов.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Нагорный Карабах больше не является зоной боевых действий. Конфликт между Азербайджаном и Арменией длился около полутора месяцев. А 9 ноября 2020 года страны подписали мирное соглашение, ведь накануне ситуация в регионе значительно обострилась.