В выпуске программы "О главном" за 12 ноября – В Верховной Раде с начала пандемии на COVID-19 заболели 75 народных депутатов. В частности, заразились Владимир Зеленский и Андрей Ермак. ГБР расследует дело, фигурантом которого стал Конституционный Суд. Расследование ведут по 2 статьям Уголовного кодекса.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Количество больных COVID-19 в Украине стремительно растет. Из-за этого в стране введут карантин выходного дня. Такое решение правительства вызвало волну протестов на местах.