В выпуске программы "О главном" за 9 ноября – Владимир Зеленский заболел коронавирусом, он хочет дистанционно выполнять обязанности президента. Джо Байден уже формирует новую администрацию. Сейчас заработала переходная команда нового президента, и они уже начали разрабатывать стратегии решения острых внутренних проблем.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Глава Нацбанка Кирилл Шевченко начинает переговоры с Международным валютным фондом в Вашингтоне. Смотрите полный выпуск программы "О главном" за 9 ноября: