О главном: Коронавирус у Зеленского. Джо Байден формирует новую администрацию
В выпуске программы "О главном" за 9 ноября – Владимир Зеленский заболел коронавирусом, он хочет дистанционно выполнять обязанности президента. Джо Байден уже формирует новую администрацию. Сейчас заработала переходная команда нового президента, и они уже начали разрабатывать стратегии решения острых внутренних проблем.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко начинает переговоры с Международным валютным фондом в Вашингтоне.
Смотрите полный выпуск программы "О главном" за 9 ноября:
Поделиться новостью