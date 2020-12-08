В выпуске программы "О главном" за 8 декабря – Великобритания стала первой в мире страной, где начали массово вакцинировать население от коронавирусной инфекции. Сегодня там сделали прививки в 50 больницах по всей стране. До Нового Года осталось 3 недели. Украинцам обещали новогодний обмен пленными, однако неизвестно, успеют ли его провести.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

40% украинцев не хотят делать вакцинацию от COVID-19 даже в том случае, если она будет бесплатной.

Во Львове и Харькове опросили жителей и узнали, как они относятся к вакцинации.