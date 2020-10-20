В выпуске "О главном" за 20 октября – социологи обнародовали еще одно исследование: у украинцев спрашивали, кого они считают наибольшими коррупционерами страны. Ответ предлагали выбрать среди политиков. Министр здравоохранения выступил в Верховной Раде, он отметил, что Минздрав вводит так называемые 4 уровня опасности COVID-19. Согласно уровням будут определять меры реагирования на пандемию.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Владимир Зеленский 20 октября выступал с трибуны парламента с ежегодным отчетом президента. В нем президент рассказал о стратегических направлениях развития государства, а также о внутреннем и внешнем положении Украины.