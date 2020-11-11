В выпуске программы "О главном" за 11 ноября – немецко-американская вакцина от коронавируса прошла последнюю фазу испытаний. Производители заявили о 90% эффективности препарата. В Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него – общий локдаун выходного дня. Правительство ввело карантин несмотря на протесты предпринимателей.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Некоторые мэры в Украине настолько понравились своим жителям, что за них проголосовало большинство избирателей. В то же время 10 глав областных центров выиграли выборы уже в первом туре.