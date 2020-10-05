В выпуске программы "О главном" за 5 октября – Леонид Кравчук выступил с инициативой по созданию совета выходцев из Донбасса, который должен помогать ТКГ. В частности, совет должен нарабатывать предложения для украинской делегации в Минске. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не прекращается уже более недели. Стороны конфликта обвинили друг друга в очередном обострении.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В ВОЗ отметили, что примерно 760 миллионов человек могли заразиться коронавирусом с начала пандемии. С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.