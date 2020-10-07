В выпуске программы "О главном" за 7 октября – лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Россия объявила в международный розыск. Перед тем белорусская генпрокуратура возбудила дело за антиконституционную деятельность Координационного совета, который возглавляет лидер белорусской оппозиции. На саммите Украину снова упрекнули недостаточными сдвигами в судебной реформе. Впервые за 6 лет.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Смягчение карантина позволило Украине улучшить экономический прогноз, который составили во Всемирном банке. Именно благодаря изменению тотального карантина на адаптивный, падение ВВП в 2020 году будет на уровне 5,5%. Это намного меньше, чем во многих странах.