В выпуске программы "О главном" за 16 ноября – в Верховной Раде зарегистрировали постановление, которое рекомендует Кабмину отменить карантин выходного дня. В Одессе, которая во второй раз голосовала за городского главу, победу одержал действующий мэр Геннадий Труханов.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В парламенте появились слухи, что на Банковой согласовали увольнение главы Минздрава Максима Степанова.