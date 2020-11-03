В выпуске программы "О главном" за 2 ноября – мнения специалистов по поводу того, как повлияют результаты выборов в США на ситуацию в Украине разделились. Одни видят исключительно Байдена, другие выступают за то, чтобы "все оставалось, как есть". В СМИ говорят, что в правительстве уже с понедельника планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Большая палата Конституционного суда на заседании 3 ноября рассмотрела представление о конституционности закона "О государственном языке". В итоге решение не приняли. Об этом говорят в СМИ.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин предлагает законодательно поднять кворум в Конституционном Суде с 12 до 17 человек.