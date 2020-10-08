В выпуске программы "О главном" 7 октября – голосование о создании комиссии для отбора председателя САП стало доказательством того, что "Слуги народа" уже давно не едины. Чтобы не потерять монобольшинство окончательно, в ОП решили переформатировать фракцию. Депутатам от ОПЗЖ не нравится, что закон обязывает их декларировать гражданских мужа или жену. Соответствующее обращение подали в КС.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Социологическая группа "Рейтинг"опубликовала новый опрос по поддержке партий на местных выборах 2020. Согласно этим данным, поддержка партий-лидеров значительно возросла.