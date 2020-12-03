В выпуске программы "О главном" за 3 декабря – Россия пытается самоустраниться от переговоров по Донбассу и привлечь боевиков к международным платформам. На такие действия украинская делегация в ТКГ отреагировала крайне негативно. В Украине критическая ситуация с больницами. В частности, в Одессе произошел случай, демонстрирующий истинное состояние загруженности медучреждений.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Владимир Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома. Им стал экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Украина имеет возможность ускорить свое вступление в НАТО. В частности, в 2021 году она может присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море.