В выпуске "О главном" за 21 октября – о возможных перестановках в Офисе Президента после местных выборов сообщили журналисты "Украинской правды", ссылаясь на свои источники в "Слуге народа". Представители благотворительных и пациентских организаций 21 октября 2020 года пошли под ОПУ, чтобы напомнить, что есть те, для кого медицинский каннабис – единственный способ уменьшить боль и страдания.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В "Слуге народа" предложили отменить второй тур голосования на местных выборах. Нардепы фракции уже зарегистрировали соответствующее постановление в Верховной Раде.