В выпуске программы "О главном" за 2 ноября по состоянию на 19:00 – сейчас нардепы должны решить как перезагрузить КСУ и одновременно сохранить верховенство права после скандальных решений суда. Но юридических оснований для роспуска состава суда нет. Рассмотрение вопроса о сворачивании рынка земли решили продолжить. Неизвестно к каким последствиям может привести соответствующее решение за закрытие

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Минздраве назвали новые условия, при которых Украина может вернуться к жесткому карантину. Количество новых больных на коронавирус только увеличивается – за минувшие сутки было обнаружено 6 754 инфицированных.