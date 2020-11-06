В выпуске программы "О главном" за 6 ноября – Трамп готовится начать второй президентский срок досрочно, даже не дожидаясь исхода выборов. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Белом доме. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что из–за скандальных решений КСУ дальнейшее сотрудничество с МВФ и Всемирным банком – под вопросом.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2021 год. В частности, на президентскую программу "Большое строительство" планируют выделить 150 миллиардов гривен, что на 40 миллиардов больше чем в этом году.