В выпуске программы "О главном" за 23 ноября – нынешний карантин выходного дня уже называют "плавной подготовкой к тотальному локдауну". Однако и этих правил придерживаются не все. Медикам скорой в Запорожье вдруг перестали платить надбавку. Как результат – они вышли на протест.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: За 2 дня в столице составили лишь 17 административных протоколов за отсутствие маски. Президент Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса. Украинский лидер подчеркнул, что уже вернулся на работу в Офис Президента.