О главном: Подготовка к тотальному локдауну. Протест медиков в Запорожье
В выпуске программы "О главном" за 23 ноября – нынешний карантин выходного дня уже называют "плавной подготовкой к тотальному локдауну". Однако и этих правил придерживаются не все. Медикам скорой в Запорожье вдруг перестали платить надбавку. Как результат – они вышли на протест.
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